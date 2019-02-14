2019-02-14T14:44:41+03:00
Происшествия

Сумма ущерба от пожара в автоцентре в Уфе составила 15 млн рублей

Трехэтажное здание тушили 30 часов
Эльвина АПАРИНА
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Стала известна сумма ущерба от пожара в уфимском автоцентре «Корея Авто». Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, по предварительным подсчетам, она составила 15 миллионов рублей. Еще прошли не все экспертизы – так что, сумма вполне может вырасти. Также названа предположительная причина возгорания здания – огневые работы по врезке дверного проема-перегородки, которые проводились в тот день.

Напомним, что крупный пожар разгорелся 12 февраля. Трехэтажное здание тушили около 30 часов, дорога была перекрыта. К счастью, никто не пострадал и не погиб. 35 сотрудников самостоятельно покинули автоцентр. Пожар тушили 86 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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