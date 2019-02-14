У уфимца отобрали «Рендж Ровер» из-за долгов в 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-02-14T13:53:28+03:00

Иномарку арестовали, и теперь она будет продана

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии судебные приставы арестовали элитную иномарку должника. Владелец «Рендж Ровера» задолжал 5,5 млн рублей и не торопился покрыть долг.

В пресс-службе УФССП по РБ сообщили, что он по договору займа взял в долг 4 млн рублей у индивидуального предпринимателя, и вовремя не отдал. Тогда бизнесмен обратился в суд. Теперь его долг вырос до 5,5 млн рублей - основной долг и проценты.

Но даже после возбуждения исполнительного производства возвращать деньги он не торопился.

Приставы выяснили, что у уфимца в собственности есть дорогостоящая иномарка. Теперь ее арестовали, вскоре она будет продана на аукционе, а вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU