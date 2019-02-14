В Башкирии нашли тело мужчины в уличном туалете

СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-14T12:33:29+03:00

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Вчера, 13 февраля, в Благовещенке в выгребной яме уличного туалета было найдено тело мужчины. Его смерть не носит криминальный характер, следов насилия на нем нет. Вероятно, несчастный просто упал и не смог выбраться.

Случай подтвердили в следственном комитете. В пресс-службе прокомментировали, что сейчас по данному факту организована доследственная проверка, а также назначен ряд судмедэкспертиз с целью установления причины гибели горожанина. По итогу проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU