В эти выходные в Уфе пройдут ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-14T11:51:53+03:00

Купить мясную продукцию можно будет на пяти площадках

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В субботу, 16 февраля, в Уфе пройдут мясные ярмарки выходного дня. Приобрести свежую качественную продукцию можно будет на традиционных городских ярмарочных площадках:

- на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- на площади перед Дворцом Спорта, ул. Р.Зорге,41;

- на участке автодороги по ул. Ухтомского, от ул. Аургазинская до ул. Магистральная;

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

- на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50-летия Октября, 21.

Ярмарки начнут работать в 10 часов, а закроются в 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU