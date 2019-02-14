2019-02-14T11:40:10+03:00
Происшествия

Мужчина, представлявшийся главой ГИБДД Башкирии, предстанет перед судом

Его осудят по статье «Мошенничество»
Эльвина АПАРИНА
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В Советском районе Уфы осудят 34-летнего жителя Сочи по статье «Мошенничество».

Как сообщает прокуратура Башкирии, с мая по июль 2018 года молодой человек обзванивал уфимские рестораны. Он представлялся начальником регионального ГИБДД и сообщал, что хочет провести в их заведении банкет. Мужчина просил срочно приехать в его служебный кабинет для обсуждения меню.

В то время как сотрудники ресторанов ехали в кабинет «Динара Гильмутдинова», тот вел с ними разговор и просил положить их на счет нескольких мобильных номеров. А потом пропадал, переставал отвечать на звонки. Таким образом, он заработал 80 тысяч рублей.

Свою вину в совершении преступления он признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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