26-летнюю жительницу Башкирии лишили жизненно важных медицинских изделий

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-14T10:31:00+03:00

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В Башкирии прокуратура встала на защиту прав 26-летней девушки, которая страдает сахарным диабетом. Ей постоянно необходимы тест-полоски для определения содержания сахара в крови, которые должны предоставляться на бесплатной основе согласно программе государственных гарантий.

Однако медики лишили больную медизделий и в декабре 2018 она перестала их получать. Более того, за год ей было выдано лишь около 250 тест-полосок, что меньше необходимого ей количества в 10 раз.

После обращения в прокуратуру девушку обеспечили полосками.

ИСТОЧНИК KP.RU