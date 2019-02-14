26-летнюю жительницу Башкирии лишили жизненно важных медицинских изделий
Девушка обратилась в прокуратуру
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии прокуратура встала на защиту прав 26-летней девушки, которая страдает сахарным диабетом. Ей постоянно необходимы тест-полоски для определения содержания сахара в крови, которые должны предоставляться на бесплатной основе согласно программе государственных гарантий.
Однако медики лишили больную медизделий и в декабре 2018 она перестала их получать. Более того, за год ей было выдано лишь около 250 тест-полосок, что меньше необходимого ей количества в 10 раз.
После обращения в прокуратуру девушку обеспечили полосками.
ИСТОЧНИК KP.RU