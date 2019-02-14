2019-02-14T10:31:00+03:00
Общество

26-летнюю жительницу Башкирии лишили жизненно важных медицинских изделий

Девушка обратилась в прокуратуру
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии прокуратура встала на защиту прав 26-летней девушки, которая страдает сахарным диабетом. Ей постоянно необходимы тест-полоски для определения содержания сахара в крови, которые должны предоставляться на бесплатной основе согласно программе государственных гарантий.

Однако медики лишили больную медизделий и в декабре 2018 она перестала их получать. Более того, за год ей было выдано лишь около 250 тест-полосок, что меньше необходимого ей количества в 10 раз.

После обращения в прокуратуру девушку обеспечили полосками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии нашли тело мужчины в уличном туалете
В эти выходные в Уфе пройдут ярмарки выходного дня
Мужчина, представлявшийся главой ГИБДД Башкирии, предстанет перед судом
«Посажу, чтобы неповадно было девочек обижать»: уфимская проститутка рассказала подробности конфликта с нигерийцем
Ее мужа заставили проходить полиграф: в Уфе четвертый месяц ищут Людмилу Саитгалееву
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
В Башкирии откроется центр по подготовке нянь
В Башкирии врачи отказали женщине в госпитализации: ей наложили гипс из старой швабры
В Башкирии 37-летний водитель ПАЗа сбил девушку на «зебре»
В Уфе на поиски бесследно пропавшей женщины вышли водолазы
В уфимском микрорайоне Максимовка открылась новая амбулатория
Власти Башкирии задумали реконструкцию уфимского аэропорта
Проблема смога в Сибае вышла на федеральный уровень: минпророды России организует рабочую группу
Стало известно, какие пары в Башкирии чаще всего разводятся
Житель Уфы хотел взыскать с управляющей компании 45 миллионов по фальшивым документам
Уфимец задолжал 8 миллионов рублей налогов
Обслуживать платные парковки в Уфе будет муниципальный оператор
В Уфе хирурги пришили женщине ампутированную кисть
В Башкирии из пожара спасли двух пенсионеров