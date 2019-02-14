Ее мужа заставили проходить полиграф: в Уфе четвертый месяц ищут Людмилу Саитгалееву

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-14T10:04:16+03:00

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В столице Башкирии продолжаются поиски 61-летней Людмилы Саитгалеевой, которая пропала еще четыре месяца назад. Сын пропавшей надеется, что мама жива.

Как сообщил собственный источник, после пропажи Людмилы ее супруг проходил полиграф, но реакции не было.

Также известно, что пропавшая не видит без очков, а она их оставила дома. В следственном комитете возбудили дело по статье 105 «Убийство». Уфимцев просят оказать посильную помощь в поисках пенсионерки.

Приметы Людмилы: рост 165 см, среднее телосложение среднее, рыжие короткие волосы рыжие, голубые глаза.

В день пропажи была одета в светло-серую вязаную шапку, бледно-розовое пальто средней длины, синие джинсы и черные ботинки.

Если вы увидите женщину с фотографии, сообщите об этом полиции или волонтерам: 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU