В Башкирии откроется центр по подготовке нянь

СЕГОДНЯ 09:02 2019-02-14T09:02:44+03:00

Он будет заниматься подбором, сопровождением обучения и организацией стажировок

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В Башкирии создадут систему профессиональной подготовки нянь и добровольной сертификации их деятельности. Республика вошла в число семи пилотных регионов России. Соглашение об этом подписали вчера, 13 февраля, в Сочи в рамках специализированного форума "Здоровое общество". Отметим, что Башкирия - первый регион, с которым подписано соглашение.

– Центр будет заниматься подбором, сопровождением обучения и организацией стажировок нянь, - сообщили в пресс-службе кабмина Башкирии.

Из регионального центра на рынок труда выйдут профессиональные няни с сертификатами.

ИСТОЧНИК KP.RU