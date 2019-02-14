В Башкирии откроется центр по подготовке нянь
Он будет заниматься подбором, сопровождением обучения и организацией стажировок
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Башкирии создадут систему профессиональной подготовки нянь и добровольной сертификации их деятельности. Республика вошла в число семи пилотных регионов России. Соглашение об этом подписали вчера, 13 февраля, в Сочи в рамках специализированного форума "Здоровое общество". Отметим, что Башкирия - первый регион, с которым подписано соглашение.
– Центр будет заниматься подбором, сопровождением обучения и организацией стажировок нянь, - сообщили в пресс-службе кабмина Башкирии.
Из регионального центра на рынок труда выйдут профессиональные няни с сертификатами.
ИСТОЧНИК KP.RU