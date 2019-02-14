В Стерлитамаке столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2115, есть пострадавшие
ДТП произошло поздно вечером
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Вчера вечером, 13 февраля, на перекрестке улиц Черноморская и Имая Насыри в Стерлитамаке столкнулись все легковушки.
Предположительно, 25-летний водитель за рулём «Лады Гранта» при повороте налево не уступил дорогу встречному ВАЗ-2115. В результате столкновения 30-летняя пассажирка ВАЗ с травмами доставлена в больницу. Начато разбирательство.
За сутки в Башкирии сотрудники ГИБДД выявили 2,5 тысяч нарушений ПДД, задержали 24 нетрезвых водителя. Также произошло семь ДТП, в которых пострадали семь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU