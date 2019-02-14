В Башкирии 37-летний водитель ПАЗа сбил девушку на «зебре»
С различными травмами ее госпитализировали
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Вчера вечером, 13 февраля, на улице Ленина в Октябрьском произошла авария с участием пешехода.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, 37-летний местный житель за рулем ПАЗа сбил 22-летнюю девушку. Известно, что она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Ее с различными травмами госпитализировали.
На момент совершения ДТП в автобусе находились 20 пассажиров, из их числа никто не пострадал. Начато разбирательство.
Всего за минувшие сутки произошл семь автоаварий, в которых пострадали семеро.
ИСТОЧНИК KP.RU