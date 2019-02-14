В Уфе на поиски бесследно пропавшей женщины вышли водолазы

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-14T09:04:35+03:00

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Накануне сотрудники аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям вышли на поиски пропавшей женщины. Предположительно, бесследно пропавшая могла утонуть в озере Волчок в Калининском районе Уфы. Чтобы исследовать водоем водолазы опускались на его дно через проруби.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, сотрудники службы спасения исследовали 400 квадратных метров дна озера, но поиски результатов не дали. Как отметили в пресс-службе ведомства, поиски осложнялись низкой температурой, отсутствием видимости и большой глубиной озера.

В свою очередь, спасатели предупреждают жителей Башкирии: не выходите на лед толщиной менее 10-12 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU