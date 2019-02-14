В уфимском микрорайоне Максимовка открылась новая амбулатория

СЕГОДНЯ 07:23 2019-02-14T07:23:58+03:00

Теперь жителям не нужно ехать за десятки километров за медпомощью

Изменить размер текста: A A

Накануне в уфимском микрорайоне Максимовка открылась мобильная амбулатория. Это заведение – аналог обычной районной поликлиники. Она будет обслуживать всех жителей микрорайона, а это порядка семи тысяч человек.

На открытие мобильной амбулатории прибыли и.о министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

По данным уфимской мэрии, новую амбулаторию возвели всего за несколько месяцев на месте старой детской поликлиники. Теперь там принимают узкие специалисты, два педиатра и даже стоматолог.

Глава башкирского минздрава заявил, что в ближайшее время такие же амбулатории начнут появляться по всей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU