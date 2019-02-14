В уфимском микрорайоне Максимовка открылась новая амбулатория
Накануне в уфимском микрорайоне Максимовка открылась мобильная амбулатория. Это заведение – аналог обычной районной поликлиники. Она будет обслуживать всех жителей микрорайона, а это порядка семи тысяч человек.
На открытие мобильной амбулатории прибыли и.о министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.
По данным уфимской мэрии, новую амбулаторию возвели всего за несколько месяцев на месте старой детской поликлиники. Теперь там принимают узкие специалисты, два педиатра и даже стоматолог.
Глава башкирского минздрава заявил, что в ближайшее время такие же амбулатории начнут появляться по всей республике.
ИСТОЧНИК KP.RU