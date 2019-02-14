2019-02-14T07:23:58+03:00
Здоровье

В уфимском микрорайоне Максимовка открылась новая амбулатория

Теперь жителям не нужно ехать за десятки километров за медпомощью
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»Фото: скриншот видео сюжета ГТРК «Башкортостан»
Изменить размер текста:

Накануне в уфимском микрорайоне Максимовка открылась мобильная амбулатория. Это заведение – аналог обычной районной поликлиники. Она будет обслуживать всех жителей микрорайона, а это порядка семи тысяч человек.

На открытие мобильной амбулатории прибыли и.о министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

По данным уфимской мэрии, новую амбулаторию возвели всего за несколько месяцев на месте старой детской поликлиники. Теперь там принимают узкие специалисты, два педиатра и даже стоматолог.

Глава башкирского минздрава заявил, что в ближайшее время такие же амбулатории начнут появляться по всей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Посажу, чтобы неповадно было девочек обижать»: уфимская проститутка рассказала подробности конфликта с нигерийцем
26-летнюю жительницу Башкирии лишили жизненно важных медицинских изделий
Ее мужа заставили проходить полиграф: в Уфе четвертый месяц ищут Людмилу Саитгалееву
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
В Башкирии откроется центр по подготовке нянь
В Башкирии врачи отказали женщине в госпитализации: ей наложили гипс из старой швабры
В Башкирии 37-летний водитель ПАЗа сбил девушку на «зебре»
В Уфе на поиски бесследно пропавшей женщины вышли водолазы
Власти Башкирии задумали реконструкцию уфимского аэропорта
Проблема смога в Сибае вышла на федеральный уровень: минпророды России организует рабочую группу
Стало известно, какие пары в Башкирии чаще всего разводятся
Житель Уфы хотел взыскать с управляющей компании 45 миллионов по фальшивым документам
Уфимец задолжал 8 миллионов рублей налогов
Обслуживать платные парковки в Уфе будет муниципальный оператор
В Уфе хирурги пришили женщине ампутированную кисть
В Башкирии из пожара спасли двух пенсионеров