Власти Башкирии задумали реконструкцию уфимского аэропорта

СЕГОДНЯ 06:50 2019-02-14T06:50:20+03:00

На этот раз будут улучшать летное поле

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Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров вернулся в социальные сети после долгого отсутствия. На своей странице он разместил пост о том, куда пропал и что сделал за это время. Как оказалось, руководитель региона довольно плотно поработал сразу на нескольких мероприятиях и провел значимые встречи. По итогам одной из них, с министром транспорта Евгением Дитрихом, он договорился о финансировании реконструкции моста через реку Белая в Уфе.

Кроме того, Хабиров поделился планами по реконструкции аэродромного комплекса в уфимском международном аэропорту.

- Мы реконструируем терминал внутренних линий, и с учётом постоянно увеличивающегося пассажиропотока рискуем столкнуться с тем, что аэродромные мощности могут с ним не справиться. Поэтому следующая задача – дальнейшая модернизация аэродромного комплекса, - написал он в своих социальных сетях.

По его словам, в ближайшее время решится вопрос о финансировании ремонтных работ за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU