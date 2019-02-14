Проблема смога в Сибае вышла на федеральный уровень: минпророды России организует рабочую группу
В минувшую среду, 13 февраля, в Москве прошло совещание в министерстве природы России. На повестку дня вынесли экологическую проблему в Сибае. На встречу с министром прибыли руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, директор по горному производству «УГМК-Холдинг», которому принадлежит СФ УГОК Григорий Рудой и руководитель сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов.
Во время совещания Кобылкину представили подробный отчет о том, что происходит в карьере. По данным руководства комбината, решение проблемы с тлеющей рудой одно – подтопление карьера. Процесс уже начался, его обещают завершить примерно через 40 дней.
В свою очередь, министр природы России Дмитрий Кобылкин поручил создать рабочую группу по ликвидации экологического бедствия в Сибае.
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ИСТОЧНИК KP.RU