Житель Уфы хотел взыскать с управляющей компании 45 миллионов по фальшивым документам

13 Февр. 19:41 2019-02-13T19:41:58+03:00

Для этого он даже подкупил пристава

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Жителя Уфы осудили за дачу взятки и мошенничество.

32-летний горожанин явился летом в Калининский районный отдел судебных приставов с исполнительным листом. По документу предполагалось взыскать с управляющей компании более 45 миллионов рублей в пользу другой организации. Однако пристав заподозрил подделку: реквизиты в бумагах не сходились.

Лжевзыскателя не смутило, что его аферу раскрыли. Он попытался выйти из затруднительной ситуации с помощью взятки. Мужчина предложил приставу 50 тысяч, чтобы ускорить незаконное взыскание, да еще и не уведомлять должника о производстве. Сотрудник УФССП по Башкирии не проникся идеей, а сообщил о замысле уфимца руководству и полиции.

- Сразу после передачи денежных средств злоумышленник был задержан. Судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, - говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU