Стало известно, какие пары в Башкирии чаще всего разводятся

СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-14T06:30:08+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошлый год в Башкирии зарегистрировали 15 407 разводов. В основном на развод подавали пары, прожившие вместе менее пяти лет. Таковых оказалось 6 104. Чуть реже расставались супруги, состоявшие в браке менее 10 лет (3906 пар).

2038 пар решили расторгнуть союз после 10-15 лет совместной жизни, а 1736 пар после более чем 20 лет брака. Реже всего разводились те, кто прожил бок о бок от 15 до 20 лет – 1623 пары.

Хуже всего с разводами обстоят дела у жителей Демского, Кировского и Ленинского районов Уфы. Тут число расторгнутых браков увеличилось. То же самое можно сказать о Бирске, Мелеузе, Давлеканово, Межгорье, Бураевском, Салаватском, Зианчуринском и других районах.

Зато в Октябрьском районе Уфы число разводов сократилось, как и в Белорецке, Учалах, Архангельском, Белокатайском, Гафурийском и Стерлитамакском районах.

При этом, как уточнили в Госкомюстиции по Башкирии, браков в республике заключили почти в два раза больше – 25388.

ИСТОЧНИК KP.RU