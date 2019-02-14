2019-02-14T06:30:08+03:00
Общество

Стало известно, какие пары в Башкирии чаще всего разводятся

Госкомюст поделился примечательной статистикой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

За прошлый год в Башкирии зарегистрировали 15 407 разводов. В основном на развод подавали пары, прожившие вместе менее пяти лет. Таковых оказалось 6 104. Чуть реже расставались супруги, состоявшие в браке менее 10 лет (3906 пар).

2038 пар решили расторгнуть союз после 10-15 лет совместной жизни, а 1736 пар после более чем 20 лет брака. Реже всего разводились те, кто прожил бок о бок от 15 до 20 лет – 1623 пары.

Хуже всего с разводами обстоят дела у жителей Демского, Кировского и Ленинского районов Уфы. Тут число расторгнутых браков увеличилось. То же самое можно сказать о Бирске, Мелеузе, Давлеканово, Межгорье, Бураевском, Салаватском, Зианчуринском и других районах.

Зато в Октябрьском районе Уфы число разводов сократилось, как и в Белорецке, Учалах, Архангельском, Белокатайском, Гафурийском и Стерлитамакском районах.

При этом, как уточнили в Госкомюстиции по Башкирии, браков в республике заключили почти в два раза больше – 25388.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Посажу, чтобы неповадно было девочек обижать»: уфимская проститутка рассказала подробности конфликта с нигерийцем
26-летнюю жительницу Башкирии лишили жизненно важных медицинских изделий
Ее мужа заставили проходить полиграф: в Уфе четвертый месяц ищут Людмилу Саитгалееву
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
В Башкирии откроется центр по подготовке нянь
В Башкирии врачи отказали женщине в госпитализации: ей наложили гипс из старой швабры
В Башкирии 37-летний водитель ПАЗа сбил девушку на «зебре»
В Уфе на поиски бесследно пропавшей женщины вышли водолазы
В уфимском микрорайоне Максимовка открылась новая амбулатория
Власти Башкирии задумали реконструкцию уфимского аэропорта
Проблема смога в Сибае вышла на федеральный уровень: минпророды России организует рабочую группу
Житель Уфы хотел взыскать с управляющей компании 45 миллионов по фальшивым документам
Уфимец задолжал 8 миллионов рублей налогов
Обслуживать платные парковки в Уфе будет муниципальный оператор
В Уфе хирурги пришили женщине ампутированную кисть
В Башкирии из пожара спасли двух пенсионеров