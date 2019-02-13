В Уфе хирурги пришили женщине ампутированную кисть

13 Февр. 17:36 2019-02-13T17:36:11+03:00

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В прошлом ноябре жительница Белорецка стала жертвой несчастного случая. В тот страшный день она, будучи мотальщицей, работала на чужом непривычном станке. В одно мгновение металлическая проволока разрезала женщине кисть руки. Пострадавшую доставили в санчасть, откуда ее сначала перевели в местную больницу, а затем и в 21-ю больницу Уфы.

Ампутированную конечность доставили вместе с ней. Шесть часов хирурги клиники пришивали кисть обратно, сшивали сосуды, нервы и ткани. Их старания оказались не напрасны - рука прижилась.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», чувствительность в ней пока не до конца восстановилась, женщине еще предстоит долгая реабилитация.

Есть вероятность, что эта операция будет для нее не последней, но медики дают положительный прогноз. Сама женщина признается, что даже в случае полного восстановления она не вернется к прежней работе.

ИСТОЧНИК KP.RU