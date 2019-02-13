Обслуживать платные парковки в Уфе будет муниципальный оператор

13 Февр. 18:14 2019-02-13T18:14:20+03:00

Изменить размер текста: A A

За обслуживание платных парковок в Уфе будут отвечать только муниципальные или казенные предприятия, а частные операторы останутся не у дел. Соответствующую поправку приняли на минувшем заседании депутаты горсовета Уфы.

«Коммерсантъ» со ссылкой на председателя комиссии по связям с общественностью, внешним и межрегиональным связям совета Вадима Лукьянова сообщает, что выручку от платных стоянок муниципалитет планирует направить в дорожный фонд.

Когда именно в Уфе начнут вводить плату за парковку, депутаты не уточнили.

По словам председателя горсовета Валерия Трофимова, этот вопрос все еще прорабатывается и получит продолжение ближе к лету.

ИСТОЧНИК KP.RU