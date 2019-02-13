В Башкирии из пожара спасли двух пенсионеров
ЧП произошло в Стерлитамаке
В Стерлитамаке из пожара спасли двух пенсионеров
Изменить размер текста:
12 февраля из пожара в Стерлитмаке спасли двух пенсионеров.
По данным МЧС республики, сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую в 22 часа. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачена квартира в доме по улице Гражданской. Оказалось, что пожар начался в помещении на втором этаже.
Спасатели эвакуировали из опасной зоны двух пенсионеров – женщину 1929 года рождения и мужчину 1934. Пострадавших доставили в больницу.
Полностью пожар ликвидировали к 23 часам. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU