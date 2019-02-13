2019-02-13T16:52:24+03:00
Происшествия

В Башкирии из пожара спасли двух пенсионеров

ЧП произошло в Стерлитамаке
Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке из пожара спасли двух пенсионеровВ Стерлитамаке из пожара спасли двух пенсионеров
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12 февраля из пожара в Стерлитмаке спасли двух пенсионеров.

По данным МЧС республики, сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую в 22 часа. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачена квартира в доме по улице Гражданской. Оказалось, что пожар начался в помещении на втором этаже.

Спасатели эвакуировали из опасной зоны двух пенсионеров – женщину 1929 года рождения и мужчину 1934. Пострадавших доставили в больницу.

Полностью пожар ликвидировали к 23 часам. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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