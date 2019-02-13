2019-02-13T19:05:35+03:00
Происшествия

Уфимец задолжал 8 миллионов рублей налогов

Дело дошло до суда
Рустем АХУНОВ
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Житель Уфы задолжал государству 8 миллионов рублейЖитель Уфы задолжал государству 8 миллионов рублей
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Предприниматель из Уфы задолжал государству 8 миллионов рублей налогов.

Следствие установило, что руководство компании «Русобъединение» не отразило в налоговой декларации за 2016 год информацию об имеющейся недвижимости, помимо этого бизнесмены специально занизили стоимость еще трех объектов недвижимости. Таким образом, руководство фирмы задолжало государству порядка 8 миллионов рублей.

По факту уклонения от уплаты налогов в Следкоме Башкирии возбудили уголовное дело. Сыщики продолжают расследование уголового дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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