Житель Башкирии нашел взрывоопасный снаряд
Мужчина передал предмет стражам порядка
Под Уфой нашли взрывоопасный снаряд
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В Башкирии сотрудники Росгвардии уничтожили опасный снаряд, который нашел местный житель.
Известно, что неразорвавшийся старый снаряд обнаружили один из жителей села Иглино. Мужчина решил не трогать опасную находку, и сразу передал ее координаты стражам порядка. На место выехали взрывотехники Рогвардии.
Оперативники выяснили, что снаряд действительно опасен. Его аккуратно вывезли за пределы села, где благополучно уничтожили.
В Росгвардии напомнили, что при нахождении опасных предметов нужно немедленно обращаться к стражам порядка. Пытаться самостоятельно обезвредить подобные снаряды смертельно опасно.
ИСТОЧНИК KP.RU