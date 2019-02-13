Житель Башкирии нашел взрывоопасный снаряд

13 Февр. 16:08 2019-02-13T16:08:04+03:00

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В Башкирии сотрудники Росгвардии уничтожили опасный снаряд, который нашел местный житель.

Известно, что неразорвавшийся старый снаряд обнаружили один из жителей села Иглино. Мужчина решил не трогать опасную находку, и сразу передал ее координаты стражам порядка. На место выехали взрывотехники Рогвардии.

Оперативники выяснили, что снаряд действительно опасен. Его аккуратно вывезли за пределы села, где благополучно уничтожили.

В Росгвардии напомнили, что при нахождении опасных предметов нужно немедленно обращаться к стражам порядка. Пытаться самостоятельно обезвредить подобные снаряды смертельно опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU