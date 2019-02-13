Мэр крупного города Башкирии ушел в отставку

13 Февр. 15:15 2019-02-13T15:15:11+03:00

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Мэр Салавата Фарит Гильманов покинул свой пост.

Сегодня стало официально известно, что депутаты Салавата приняли отставку мэра города. Ранее появлялась информация, что врио главы Башкирии Радий Хабиров был недоволен работой мэра Салавата. Глава республики упрекал Гильманова в плохой координации работы местных поликлиник и низким темпом прироста доходов крупного промышленного города.

В администрации Салавата рассказали, что Гильманов занял пост заместителя министра промышленности и инновационной политики Башкирии.

Временно исполнять обязанности мэра Салавата будет бывший глава Кировского района Динар Халилов.

ИСТОЧНИК KP.RU