Пропавшего в Башкирии 27-летнего Гамлета Ерицяна задержали по подозрению в убийстве

13 Февр. 15:23 2019-02-13T15:25:30+03:00

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Вчера, 12 февраля, в Башкирии прекратили поиски 27-летнего Гамлета Ерицяна. Об этом сообщала его сестра Елена. Девушка отметила, что он вышел на связь и вернулся домой. Однако все оказалось совсем по-другому. Гамлета по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали полицейские.

Как сообщили в следкоме, родственники Гамлета 9-го февраля обратились в полицию и сообщили, что тот уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении и пропал. Правоохранители осмотрели его дом и обнаружили в его погребе тело его 61-летней бабушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Оказалось, что 31 января внук поссорился со своей бабушкой из-за денег, набросился на нее и задушил. После этого он спрятал ее тело в погреб. Затем злоумышленник продал имеющийся у них в хозяйстве скот, и скопив достаточно денег, уехал на своем автомобиле в город Сибай, где бросил свою машину и уехал на поезде из Башкирии в город Адлер Краснодарского края и впоследствии перемещался по другим городам России. Родственникам, которые ему звонили, он говорил, что его бабушка уехала к своей знакомой и осталась там погостить, а потом и вовсе перестал выходить на связь, в связи с чем, его близкие забеспокоились и заявили в полицию.

После того, как стражи порядка выяснили причастность мужчины к преступлению, его объявили в розыск и задержали в поезде по дороге из Ростова в Свердловскую область, где ранее служил в вооруженных силах.

- В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU