Пьяный 24-летний уфимец устроил аварию, в которой погибла девушка

13 Февр. 14:25 2019-02-13T14:25:41+03:00

Дело уфимца, устроившего в ноябре 2018 года смертельную аварию, передали в суд

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Дело уфимца, устроившего смертельное ДТП на проспекте Октября, передали в суд.

Напомним, что авария произошла в ноябре прошлого года. 24-летний молодой человек находился за рулем «Honda Civic» в состоянии алкогольного опьянения. С собой он пригасил покататься нескольких товарищей, среди которых была 24-летняя Ирина Шагалеева, участница фан-клуба «Салавата Юлаева».

На проспекте Октября водитель разогнался до 110 километров в час и врезался в два встречных автомобиля. К несчастью, пострадавшая девушка скончалась в больнице.

Водитель, устроивший ДТП, во время следствия несколько раз менял свои показания, но в итоге признал свою вину. Уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, передали в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691624" frameborder="0"></iframe> Авария в Уфе на проспекте Октября в ноябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU