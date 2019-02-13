Пьяный 24-летний уфимец устроил аварию, в которой погибла девушка
Дело уфимца, устроившего смертельное ДТП на проспекте Октября, передали в суд.
Напомним, что авария произошла в ноябре прошлого года. 24-летний молодой человек находился за рулем «Honda Civic» в состоянии алкогольного опьянения. С собой он пригасил покататься нескольких товарищей, среди которых была 24-летняя Ирина Шагалеева, участница фан-клуба «Салавата Юлаева».
На проспекте Октября водитель разогнался до 110 километров в час и врезался в два встречных автомобиля. К несчастью, пострадавшая девушка скончалась в больнице.
Водитель, устроивший ДТП, во время следствия несколько раз менял свои показания, но в итоге признал свою вину. Уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, передали в суд.
Авария в Уфе на проспекте Октября в ноябре 2018 года.
ИСТОЧНИК KP.RU