Мэр Сибая раскритиковал граждан, устроивших митинг

13 Февр. 13:45 2019-02-13T13:45:17+03:00

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Мэр Сибая Рустем Афзалов призвал местных жителей не поддерживать бузотеров, которые организовывают митинги.

Напомним, что сейчас жители Сибая задыхаются от ядовитого смога, окутавшего город. Причиной опасного явления стал местный карьер, в котором уже несколько месяцев тлеет руда.

Такое положение дел не понравилось жителям города. На минувших выходных они организовали митинг, на котором записали обращение к руководству страны.

- Мне как главе, как жителю Сибая, обидно, что пытаются какие-то непонятные люди, которые к Сибаю никакого отношения не имеют, на этом сделать имидж, - цитирует Афзалова портал «UfaTime».

После скандального обращения в Сибай срочно выехала группа журналистов из Уфы. Помимо представителей СМИ в столицу башкирского Зауралья также вылетали хоккеисты «Салавата Юлаева».

ИСТОЧНИК KP.RU