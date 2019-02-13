Мэр Сибая раскритиковал граждан, устроивших митинг
Мэр Сибая Рустем Афзалов призвал местных жителей не поддерживать бузотеров, которые организовывают митинги.
Напомним, что сейчас жители Сибая задыхаются от ядовитого смога, окутавшего город. Причиной опасного явления стал местный карьер, в котором уже несколько месяцев тлеет руда.
Такое положение дел не понравилось жителям города. На минувших выходных они организовали митинг, на котором записали обращение к руководству страны.
- Мне как главе, как жителю Сибая, обидно, что пытаются какие-то непонятные люди, которые к Сибаю никакого отношения не имеют, на этом сделать имидж, - цитирует Афзалова портал «UfaTime».
После скандального обращения в Сибай срочно выехала группа журналистов из Уфы. Помимо представителей СМИ в столицу башкирского Зауралья также вылетали хоккеисты «Салавата Юлаева».
ИСТОЧНИК KP.RU
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