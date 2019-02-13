В Уфе мужчина убил свою возлюбленную и выбросил ее голое тело в сугробе

13 Февр. 12:59 2019-02-13T14:15:11+03:00

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В столице Башкирии в ночь на 11 февраля произошло жестокое убийство. В Черниковке в одной из квартир на улице Калинина двое сожителей распивали алкогольные напитки. В какой-то момент 35-летний мужчина стал себя неадекватно вести, схватил нож и с особой жесткостью нанес 33-летней возлюбленной множество ударов по различным частям тела. Женщина скончалась на месте. Об этом сообщает портал ProUfu.ru.

После этого он решил избавиться от убитой. Мужчина вытащил ее обнаженный труп на улицу, протащил до сугроба и оставил, лишь слегка присыпав тело снегом. Далее он как ни в чем не бывало вернулся в квартиру.

Мертвую женщину обнаружили соседи, вызвали полицию. Сейчас убийца задержан. Информацию подтвердили и в следственном комитете по Башкирии, дело расследуется следователями.

Погибшей от рук злодея оказалась уфимка Алия Файзуллина. Женщина уже появлялась на страницах СМИ – в прошлом году ушла из дома, бросив детей, и вернулась лишь через неделю. Ее искала сестра и даже обращалась в полицию.

У Алии осталось трое дочерей, самой младшей еще нет даже двух годиков.

- Прости меня, не уберегла, - написала ее сестра в социальных сетях.

Судьба ее детей пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU