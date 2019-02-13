В Уфе появится улица в честь Доктора Лизы

13 Февр. 11:56 2019-02-13T11:56:39+03:00

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Уфимские депутаты решили назвать одну из столичных улиц в честь Елизаветы Глинки.

Напомним, что Доктора Лизу знали по всему свету. Доктор, филантроп и общественник оказывала помощь людям по всему свету. Больше всего внимания Глинка оказывала детям, попавшим в сложную ситуацию.

К сожалению, Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе над Черным морем в декабре 2016 года. Доктор Лиза в этот момент сопровождала гуманитарный груз для детей из Сирии.

В пресс-службе горсовета Уфы рассказали, что улица Елизаветы Глинки будет находится в Калининском районе, немногим южнее деревни Самохваловка.

ИСТОЧНИК KP.RU