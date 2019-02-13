В Башкирии под колеса автомобилей попали две женщины-пешехода
12 февраля в Башкирии под колеса автомобилей попали две женщины 64 и 56 лет.
Первая авария произошла в Уфе на улице Свободы. Водитель «Opel Astra» сбил 64-летнюю уфимку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. В итоге женщине потребовалась помощь медиков.
Второе ДТП с участием пешехода произошло в Белорецке на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина. Там 56-летнюю женщину сбил водитель ВАЗ 2110. По словам автолюбителя, пешеход переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшей женщине также потребовалась помощь медиков.
Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 аварий, в которых пострадали 12 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU