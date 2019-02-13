2019-02-13T11:13:16+03:00
Происшествия

В Башкирии под колеса автомобилей попали две женщины-пешехода

Пострадавшие обратились в больницу
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии в авариях пострадали две женщиныВ Башкирии в авариях пострадали две женщины
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12 февраля в Башкирии под колеса автомобилей попали две женщины 64 и 56 лет.

Первая авария произошла в Уфе на улице Свободы. Водитель «Opel Astra» сбил 64-летнюю уфимку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. В итоге женщине потребовалась помощь медиков.

Второе ДТП с участием пешехода произошло в Белорецке на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина. Там 56-летнюю женщину сбил водитель ВАЗ 2110. По словам автолюбителя, пешеход переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшей женщине также потребовалась помощь медиков.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 11 аварий, в которых пострадали 12 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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