В Башкирии чиновники выдали многодетным семьям участки без воды и электричества
В Аскинском районе Башкирии многодетным семьям выдавали участки, которые не были подключены к коммунальным системам.
По данным надзорного ведомства, местная админстрация размезжевала участок в селе Аскино на 192 части. После этого часть земли с домами начали бесплатно выдавать многодетным семьям.
Вот только на этих участках не было элементарных удобств – канализации, водоснабжения, электричества и даже подъездных дорог. Обладатели участков обратились в прокуратуру – муниципалитет обязан подключать выдаваемые участки к коммунальной инфраструктуре.
В итоге дело дошло до суда. Администрацию района обязали исправить нарушения до ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU