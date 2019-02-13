2019-02-13T10:19:16+03:00
Общество

В Башкирии чиновники выдали многодетным семьям участки без воды и электричества

Жители села Аскино обратились в прокуратуру
Рустем АХУНОВ
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Многодетным семьям из Башкирии выдавали участки без водыМногодетным семьям из Башкирии выдавали участки без водыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Аскинском районе Башкирии многодетным семьям выдавали участки, которые не были подключены к коммунальным системам.

По данным надзорного ведомства, местная админстрация размезжевала участок в селе Аскино на 192 части. После этого часть земли с домами начали бесплатно выдавать многодетным семьям.

Вот только на этих участках не было элементарных удобств – канализации, водоснабжения, электричества и даже подъездных дорог. Обладатели участков обратились в прокуратуру – муниципалитет обязан подключать выдаваемые участки к коммунальной инфраструктуре.

В итоге дело дошло до суда. Администрацию района обязали исправить нарушения до ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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