«Извиняться я не буду»: администратор уфимского барбершопа продолжает считать уфимцев «жалкими уродами»

13 Февр. 09:54 2019-02-13T09:57:46+03:00

Администратор уфимского барбершопа заявила, что не будет извиняться

Девушка внезапно заявила, что не работала в парикмахерской

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Девушка, устроившая скандал в уфимском барбершопе заявила, что не будет извиняться.

Напомним, что необычная история произошла в модной парикмахерской для мужчин на минувших выходных. Владельцы цирюльни устроили поощрительную акцию – каждый клиент платил за стрижку ровно столько, сколько посчитал нужным. Естественно, что все посетители начали оставлять мастерам по 50 и 100 рублей. Такая ситуация возмутила администратора заведения, которая назвала клиентов «циничными и жалкими уродами».

Вскоре в руководстве парикмахерской заявили, что уволили горе-администратора, и позже она запишет видео с извинениями (аудиозапись разговора есть в редакции «Комсомолки»).

Сама девушка-администратор заявила, что не работала в барбершопе.

- Я там не работаю, и не буду я извиняться! – заявила любительница острых эпитетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691547" frameborder="0"></iframe> Администраторка уфимского барбершопа отказались извиняться.

ИСТОЧНИК KP.RU