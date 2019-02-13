«Извиняться я не буду»: администратор уфимского барбершопа продолжает считать уфимцев «жалкими уродами»
Девушка, устроившая скандал в уфимском барбершопе заявила, что не будет извиняться.
Напомним, что необычная история произошла в модной парикмахерской для мужчин на минувших выходных. Владельцы цирюльни устроили поощрительную акцию – каждый клиент платил за стрижку ровно столько, сколько посчитал нужным. Естественно, что все посетители начали оставлять мастерам по 50 и 100 рублей. Такая ситуация возмутила администратора заведения, которая назвала клиентов «циничными и жалкими уродами».
Вскоре в руководстве парикмахерской заявили, что уволили горе-администратора, и позже она запишет видео с извинениями (аудиозапись разговора есть в редакции «Комсомолки»).
Сама девушка-администратор заявила, что не работала в барбершопе.
- Я там не работаю, и не буду я извиняться! – заявила любительница острых эпитетов.
Администраторка уфимского барбершопа отказались извиняться.
ИСТОЧНИК KP.RU