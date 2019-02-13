Авария в Башкирии: грузовик протащил «Ларгус» 2 километра

13 Февр. 08:46 2019-02-13T08:46:44+03:00

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В Башкирии столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик «Freightliner».

По данным ГИБДД республики, авария произошла ранним утром в Стерлитамакском районе, на 125 километре дороги Уфа-Оренбург. Известно, что водитель «Лады» не смог вовремя остановиться и врезался в грузовик, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Водитель тяжелой машины не заметил столкновения и продолжил движение. Застрявший в грузовике «Ларгус» потащило вперед.

В итоге водителя легковушки и шесть его пассажиров почти два километра двигались вслед за фурой. К счастью, серьезных повреждений никто не получил. За медицинской помощью обратилась только одна пассажирка «Лады».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691535" frameborder="0"></iframe> На трассе в Башкирии грузовик протащил легковушку 2 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU