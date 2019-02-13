Авария в Башкирии: грузовик протащил «Ларгус» 2 километра
В Башкирии столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик «Freightliner».
По данным ГИБДД республики, авария произошла ранним утром в Стерлитамакском районе, на 125 километре дороги Уфа-Оренбург. Известно, что водитель «Лады» не смог вовремя остановиться и врезался в грузовик, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Водитель тяжелой машины не заметил столкновения и продолжил движение. Застрявший в грузовике «Ларгус» потащило вперед.
В итоге водителя легковушки и шесть его пассажиров почти два километра двигались вслед за фурой. К счастью, серьезных повреждений никто не получил. За медицинской помощью обратилась только одна пассажирка «Лады».
На трассе в Башкирии грузовик протащил легковушку 2 километра.
ИСТОЧНИК KP.RU