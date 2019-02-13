Куда сходить в Уфе 13 февраля

13 Февр. 08:43 2019-02-13T08:43:10+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером

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НА КОНЦЕРТ

Во Дворце молодежи (ул.50-летия Октября, 21) сегодня выступает одна из самых ярких звезд шансона - Ирина Круг. В программе новые песни и полюбившиеся публике хиты. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 800 - 3000

Во дворце детского и юношеского творчества "Орион", (ул. Таллинская, 17) ждут любителей национальной эстрады Рустэм и Лейла Галиевы. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 руб.

В ТЕАТР

В Башкирском театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1) проходят гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра. Артисты из Минска представят одну из своих лучших постановок - оперетту Иоганна Штрауса "Летучая мышь". (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200 - 900 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) покажут комедию "Плоды просвещения" по одноименной пьесе Алексея Толстого. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200 руб,

В татарском театре "Нур" (ул. 50 лет СССР, 36) можно посмотреть музыкальную комедию о конфликте поколений "Моя теща". (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 150 -300 руб.

ДИЛЕТАНСКИЕ ЧТЕНИЯ

В гостинице "Ural-Тан" (ул. Гоголя, 72 ) известный российский политик Евгений Ройзман и заместитель главного редактора радиостанции " Эхо Москвы" Максим Курников представят проект "Дилетанские чтения". Тема: "Александр Македонский "Кумир или супостат? ". (18+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 550 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU