В Башкирии похолодает до -29 градусов

13 Февр. 08:02 2019-02-13T08:02:47+03:00

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Вечером 13 февраля в Башкирии возможно похолодание до -29 градусов.

По данным МЧС республики, достаточно холодная погода продержится в республике еще как минимум один день. Ночью и вечером температура воздуха в отдельных районах региона может опуститься до -29 градусов. Днем потеплеет до -8 градусов. В горных районах возможно потепление до -1 градусов.

В Уфе будет заметно теплее. Ночью температура воздуха опустится до -21 градуса, а днем столбик термометра поднимется до -9 градусов.

Из-за резких перепадов температуры на дорогах республики может образоваться туман.

ИСТОЧНИК KP.RU