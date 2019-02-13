В Башкирии похолодает до -29 градусов
Жителей республики ждут морозы
В Башкирии похолодает до -29 градусов
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Вечером 13 февраля в Башкирии возможно похолодание до -29 градусов.
По данным МЧС республики, достаточно холодная погода продержится в республике еще как минимум один день. Ночью и вечером температура воздуха в отдельных районах региона может опуститься до -29 градусов. Днем потеплеет до -8 градусов. В горных районах возможно потепление до -1 градусов.
В Уфе будет заметно теплее. Ночью температура воздуха опустится до -21 градуса, а днем столбик термометра поднимется до -9 градусов.
Из-за резких перепадов температуры на дорогах республики может образоваться туман.
ИСТОЧНИК KP.RU