Друзья правозащитника Эдварда Мурзина собирают деньги на перевозку тела
Похороны правозащитника Эдварда Мурзина пройдут в Башкирии. Бывший главный редактор газеты «Вечерний Нефтекамск» скончался в Нью-Йорке 11 февраля. Причиной смерти стал инфаркт.
По словам близких Эдварда, родственники приняли решение похоронить Мурзина в деревне Янаул Краснокамского района. Перевозка тела из Соединенных штатов обойдется семье в 9600$ или 630 000 рублей. Родные правозащитника не просят о помощи, уверяя, что они сами могут найти эти деньги, но друзья Мурзина подчеркивают, что для семьи это действительно большая сумма и предлагают помочь ей финансово.
Оказать финансовую помощь семье правозащитника можно, перечислив любую сумму на карту «Сбербанка» 5469 0600 1183 3370 (указать «Для Эдика»).
ИСТОЧНИК KP.RU