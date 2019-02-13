Друзья правозащитника Эдварда Мурзина собирают деньги на перевозку тела

13 Февр. 07:51 2019-02-13T07:55:24+03:00

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Похороны правозащитника Эдварда Мурзина пройдут в Башкирии. Бывший главный редактор газеты «Вечерний Нефтекамск» скончался в Нью-Йорке 11 февраля. Причиной смерти стал инфаркт.

По словам близких Эдварда, родственники приняли решение похоронить Мурзина в деревне Янаул Краснокамского района. Перевозка тела из Соединенных штатов обойдется семье в 9600$ или 630 000 рублей. Родные правозащитника не просят о помощи, уверяя, что они сами могут найти эти деньги, но друзья Мурзина подчеркивают, что для семьи это действительно большая сумма и предлагают помочь ей финансово.

Оказать финансовую помощь семье правозащитника можно, перечислив любую сумму на карту «Сбербанка» 5469 0600 1183 3370 (указать «Для Эдика»).

ИСТОЧНИК KP.RU