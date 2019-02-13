2019-02-13T07:32:04+03:00
Общество

Жители Сибая могут вызвать передвижную лабораторию для проверки воздуха

Контрольные пробы содержания диоксида серы в воздухе проводятся каждые два часа
Яна Базекина
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Пробы воздуха в Сибае берут практически в круглосуточном режимеПробы воздуха в Сибае берут практически в круглосуточном режимеФото: Павел КРАЙНОВ
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Жители Сибая продолжают изнемогать от удушающего смога, окутавшего город. Сейчас продолжается подтопление шахтных выработок под карьером, чтобы прекратить окислительные процессы, а в штиль смог разгоняют два мощных вентилятора.

Как сообщил заместитель председателя Госкомитета по ЧС Александр Лопухов, в Сибае ведется постоянный контроль над уровнем содержания диоксида серы в воздухе, особенно – в прилегающих к карьеру микрорайонов. Для этого проводится восьмиразовый отбор проб в шести контрольных точках через каждые два часа. Кроме того, любой житель Сибая может оставить заявку на «горячей линии» или через дежурно-диспетчерскую службу (номер 101) и вызвать передвижную лабораторию в том участке города, где, по его мнению, содержание вредных веществ в воздухе превышено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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