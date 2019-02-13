Житель Башкирии задолжал своему сыну 730 тысяч рублей

13 Февр. 07:01 2019-02-13T07:01:53+03:00

При этом мужчина хорошо зарабатывал на вахте и ездил на дорогой иномарке

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61-летний житель Ермекеевского района долгое время не платил своему несовершеннолетнему сыну алименты и в результате накопил долг в 730 тысяч рублей. После обращения бывшей супруги в суд, мужчина обещал исправиться, но продолжал перечислять ребенку раз в несколько месяцев сущие копейки, ссылаясь на отсутствие работы и нищенское существование. Судебные приставы выяснили, что алиментщик неплохо подрабатывает на вахте на севере и разъезжает на дорогой иномарке. В итоге должнику ограничили выезд за границу и наложили арест на автомобиль, после чего горе-папаша немедленно оплатил огромный долг по алиментам и заверил, что впредь будет перечислять средства вовремя.

- После уплаты задолженности пристав снял все ограничительные меры, - уточнили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU