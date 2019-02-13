В Башкирии снизились рождаемость и количество абортов

13 Февр. 06:47 2019-02-13T06:47:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшем году в Башкирии женщины стали меньше рожать и делать аборты. К такому выводу пришла главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Татьяна Саубанова во время выступления на оперативном совещании в Минздраве республики.

- Для поддержания рождаемости в 2018 году было выполнено по ОМС 1843 процедуры экстракорпорального оплодотворения, - заявила Татьяна Саубанова.

Отметим, что возможность пройти процедуру ЭКО бесплатно с каждым годом становится все выше. К примеру, как отмечает ИА «Башинформ», в 2017 году в республике было проведено около 6000 процедур экстракорпорального оплодотворения, из них только 1500 – за счет средств ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU