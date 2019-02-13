Жительница Башкирии заболела раком после ДТП и отсудила компенсацию у виновника аварии

13 Февр. 06:35 2019-02-13T06:35:26+03:00

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Жительница города Октябрьского попала в автомобильную аварию, после чего заболела раком. Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда.

В ходе суда выяснилось, что ДТП произошло в апреле прошлого года. Водитель «четырнадцатой» ехал по заснеженной дороге, но превысил скорость и выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль. Пассажирка встречной машины получила множественные переломы, а также сильный удар в область грудной клетки. В результате травмы позже у нее выявился кистозный рак молочной железы, а состояние здоровья значительно ухудшилось.

- Суд, оценив доводы истца, удовлетворил ее требования и взыскал с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 270 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре города Октябрьского.

ИСТОЧНИК KP.RU