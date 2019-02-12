В Уфе осудили бывшего полицейского за продажу «блатных» номеров
В Уфе вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД. Он признан виновным в покушении на мошенничество при выдаче номера с «красивым» цифровым сочетанием.
Как сообщили в следкоме, летом 2017 года полицейский поставил на учет автомобиль своей знакомой, при этом присвоим ему «блатной» номер с тремя семерками. Взамен на это бывший страж порядка потребовал у нее 25 тысяч рублей.
Он был задержан с поличным при получении денег сотрудниками ФСБ.
По результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Свою вину он не признал.
Судом приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, также ему придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU