В Уфе осудили бывшего полицейского за продажу «блатных» номеров

12 Февр. 18:36 2019-02-12T18:36:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе вынесли приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД. Он признан виновным в покушении на мошенничество при выдаче номера с «красивым» цифровым сочетанием.

Как сообщили в следкоме, летом 2017 года полицейский поставил на учет автомобиль своей знакомой, при этом присвоим ему «блатной» номер с тремя семерками. Взамен на это бывший страж порядка потребовал у нее 25 тысяч рублей.

Он был задержан с поличным при получении денег сотрудниками ФСБ.

По результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел. Свою вину он не признал.

Судом приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, также ему придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU