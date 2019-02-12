2019-02-12T16:16:42+03:00
Здоровье

В Башкирии пострадавших в ДТП планируют транспортировать на вертолете

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Рафаэль Яппаров
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
..
Изменить размер текста:

В Башкирии будут подготовлены восемь вертолетных площадок для быстрой эвакуации и доставки пострадавших в авариях людей до больниц. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Рафаэль Яппаров.

Эту работу планируют завершить уже к 2020 году. Благодаря вертолетной транспортировке есть большая вероятность, что пострадавший выживет, и смертность на дорогах сократится.

К примеру, в прошлом 2018 году в ДТП унесли жизни 511 человек, 370 из них скончались до приезда скорой, а остальные умерли уже в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24