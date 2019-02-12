В Башкирии пострадавших в ДТП планируют транспортировать на вертолете
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Рафаэль Яппаров
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В Башкирии будут подготовлены восемь вертолетных площадок для быстрой эвакуации и доставки пострадавших в авариях людей до больниц. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Рафаэль Яппаров.
Эту работу планируют завершить уже к 2020 году. Благодаря вертолетной транспортировке есть большая вероятность, что пострадавший выживет, и смертность на дорогах сократится.
К примеру, в прошлом 2018 году в ДТП унесли жизни 511 человек, 370 из них скончались до приезда скорой, а остальные умерли уже в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU