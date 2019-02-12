В Уфе горит автоцентр на Нахальном перекрестке

12 Февр. 15:21 2019-02-12T15:45:28+03:00

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Сегодня днем, 11 февраля, на Индустриальном шоссе произошел крупный пожар. Загорелся трехэтажный автоцентр «КореяАвто». Густые столбы дыма заволокли небо над Черниковкой. Проезжавшие через Нахальный перекресток водители засняли пламя, вырывающееся из окон верхнего этажа здания.

На место ЧП направили силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона.

Они обнаружили задымление из-под кровли третьего этажа.

- Площадь пожара 1600 кв. м., к тушению привлечены силы и средства от МЧС России в количестве 14 единиц техники и 60 человек личного состава. Не место пожара выехал начальник Главного управления Марат Латыпов, - пояснили в МЧС по Башкирии.

Ранее сообщалось, что огонь удалось локализовать на площади в 10 «квадратов», но пламя еще не потушено.

Причины пожара пока не называются.

Фото: соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/691417" frameborder="0"></iframe> В Уфе горит автоцентр.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU