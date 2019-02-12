Житель Уфы до смерти избил 56-летнюю женщину во время застолья

12 Февр. 15:45 2019-02-12T15:45:34+03:00

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В Уфе расследуют убийство 56-летней женщины. Ее тело после шумного застолья обнаружили знакомые и сразу вызвали полицию.

Перед стражами порядка встала непростая задача – установить личности всех, кто был в квартире вечером 2 февраля. Как рассказали в Следственном комитете по Башкирии, тут постоянно засиживались любители выпить. Самого хозяина мало волновало, кто находится в его квартире. Тем не менее полиция вычислила одного из таких гостей – 33-летнего уфимца. Позже он признался в преступлении.

Убийство было совершено из-за банальной ссоры. Мужчина вспылил и избил уфимку руками и ногами, в том числе нанес удары по голове. Женщина вскоре скончалась, изверг же ушел вместе с приятелем. Остальные продолжали застолье и обнаружили труп лишь на утро.

По данным Следкома, сейчас душегубу предъявлено обвинение, он помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU