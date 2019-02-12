2019-02-12T14:34:17+03:00
Общество

В Башкирии депутата районного совета уличили в сокрытии доходов

За это мужчину лишили мандата
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Совета Гафурийского района лишился своих полномочий из-за утраты доверия. Утратил он его, указав недостоверную информацию в справке о доходах.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, мужчина «забыл» упомянуть в документах, что в 2016 году получил 120 тысяч рублей от продажи автомобиля ГАЗ и прицепа.

Вдобавок он умолчал о том, что имеет финансовые обязательства по договору займа в размере 10 миллионов рублей.

Прокуратура рекомендовала совету лишить депутата мандата, что и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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