В Башкирии депутата районного совета уличили в сокрытии доходов
За это мужчину лишили мандата
Фото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Совета Гафурийского района лишился своих полномочий из-за утраты доверия. Утратил он его, указав недостоверную информацию в справке о доходах.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, мужчина «забыл» упомянуть в документах, что в 2016 году получил 120 тысяч рублей от продажи автомобиля ГАЗ и прицепа.
Вдобавок он умолчал о том, что имеет финансовые обязательства по договору займа в размере 10 миллионов рублей.
Прокуратура рекомендовала совету лишить депутата мандата, что и было сделано.
ИСТОЧНИК KP.RU