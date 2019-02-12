В 12 школах Уфы действует карантин из-за большого количества заболевших

12 Февр. 13:52 2019-02-12T13:52:08+03:00

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На сегодняшний день в 12 школах Уфы объявлен карантин из-за ОРВИ и гриппа. Как сообщила на оперативке в мэрии начальник Управления образования Елена Хаффазова, сейчас в школы из-за простуды не ходит 12 818 ребят.

На неделю закрылись лицей №123 и школа №49 – все из-за большого количества заболевших, их оказалось более 20 процентов.

Хаффазова отметила, что при отсутствии в классе пятой части всех учеников руководитель школы может ввести карантин в отдельном классе, что и сделали в 12 учебных заведениях города.

Не ходят пока в школу и первоклассники. У них дополнительные каникулы до 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU