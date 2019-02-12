2019-02-12T13:16:58+03:00
Общество

«Его мать трагически погибла, а мы не можем ему сообщить»: в Башкирии ищут пропавшего Алика Бикметова

Мужчина уехал устраиваться на работу
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные 40-летнего Алика Бикметова не находят себе места от волнения. В начале весны 2018 года мужчина приезжал в деревню Алга Давлекановского района навестить бабушку. Тогда близкие видели его последний раз. Уезжая мужчина сказал, что друг поможет ему устроиться на работу на севере, и с тех пор вестей от Алика больше не было.

- В мае - начале июня его телефон стал недоступен. У него умерла бабушка, мы хотели ему сообщить и не смогли. Потом в октябре трагически погибла его мама, ее сбила машина, но и об этом он не знает, - не находит себе места тетя пропавшего Фарзана.

- Пусть он возвращается поскорее, пожалуйста! - восклицает женщина.

Приметы Алика: рост 175 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие.

Особая примета: у мужчина рассечена бровь.

Был одет в черную куртку, черную шапку и черные ботинки.

Если вы видели Алика или обладаете какой-либо информацией, которая может быть полезна в его поисках, свяжитесь с его тетей Фарзаной 8-909-346-41-78 или с полицией 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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