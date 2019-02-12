2019-02-12T17:24:55+03:00
Общество

Поиски 27-летнего Гамлета Ерицяна прекращены

Мужчина вернулся домой
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии прекращены поиски 27-летнего Гамлета Ерицяна, которого искали на протяжении трех дней. Его сестра сообщила, что его нашли и вернули домой. Где все это время находился молодой человек, неизвестно.

Напомним, что Гамлет пропал 8 февраля – из деревни Ямансаз он уехал на своем автомобиле и перестал выходить на связь. В день пропажи он писал своей подруге, что мерзнет, а потом резко перестал отвечать на сообщения.

К счастью, поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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