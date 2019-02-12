Житель Башкирии заплатил 730 тысяч долга по алиментам, лишившись автомобиля

12 Февр. 18:18 2019-02-12T18:18:28+03:00

Мужчина за один день нашел необходимую сумму

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Житель Ермекеевского района числился как злостный должник по алиментам. 61-летний мужчина задолжал своей бывшей супруге и сыну 730 тысяч рублей.

Приставам отец говорил, мол, трудности с работой, денег мало. Однако позже обнаружилось, что какое-то время гражданин неофициально работал на Севере и его зарплаты хватило бы на выплаты.

Мотивировать должника решили с помощью ограничений. Автомобиль мужчины арестовали, а возможности управлять машиной и выезжать за границу ограничили. В итоге на следующий же день житель Башкирии явился к приставу и погасил весь долг.

- После уплаты задолженности пристав снял все ограничительные меры, - пояснили в УФССП по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU