Уроженец Башкирии упал под поезд в московском метро и выжил

12 Февр. 11:47 2019-02-12T11:47:56+03:00

Мужчину с множественными ранами доставили в НИИ им. Склифосовского Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Уроженец Башкирии чудом уцелел, упав на пути московского метро прямо перед прибывающим поездом. Инцидент произошел около 7 утра по столичному времени на Люблинско-Дмитровской ветке, на станции «Селигерская».

Машинист успел применить экстренное торможение, но по инерции поезд все же наехал на мужчину. Пострадавшему вызвали «скорую». На линии сняли напряжение, чтобы извлечь несчастного из-под вагона. В 07.36 его вызволили и направили в НИИ им. Склифосовского, а в 07.44 напряжение и движение на линии возобновилось.

ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы УВД на Московском метрополитене сообщает, что 31-летний мужчина получил резаную рану правой кисти и множественные ушибленные ранения. Сам он рассказал, что упал из-за внезапного головокружения.

Разбираться в обстоятельствах несчастного случая будет прокуратура на Московском метрополитене.

ИСТОЧНИК KP.RU