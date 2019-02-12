Уфа готовится к весеннему половодью

12 Февр. 15:12 2019-02-12T15:12:12+03:00

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Зима близится к своему завершению и на повестке дня у властей Уфы появляются новые задачи, например, подготовка к весеннему паводку. Постановление о ней появилось сегодня на сайте городской администрации.

Документ утверждает состав противопаводковых комиссий и план мероприятий по борьбе с половодьем для всех районов Уфы. Комиссии необходимо собрать до 11 марта, а к 15-му марта аварийно-спасательные и плавательные средства должны быть готовы к подъему воды. В начале и середине апреля их ждет проверка на прочность – именно на этот период приходится основное половодье.

Контролировать процесс подготовки будет первый замглавы администрации Салават Хусаинов.

ИСТОЧНИК KP.RU