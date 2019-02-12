Уехал с товарищем и пропал: в Башкирии ищут 28–летнего Леонида Манько

12 Февр. 12:29 2019-02-12T12:29:10+03:00

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Жителей Башкирии просят помощь в поисках 28-летнего Леонида Манько. Мужчина пропал две недели назад с железнодорожного вокзала Уфы и до сих пор не объявился.

- 28 января я лежала в больнице на сохранении, а он позвонил и сказал, что едет с товарищем на электричке то ли в Аургазы, то ли в Стерлитамак, и после этого больше не вышел на связь, - сокрушается сестра пропавшего Мария Плотникова.

Девушка не знает, с кем именно уехал Леонид, но предполагает, что это был его коллега.

Телефон брата, по ее словам, недоступен, и в соцсетях его не было со дня пропажи.

- Если бы он был жив, то давно бы уже позвонил, он знает, что я должна со дня на день родить. Номер он мой знает наизусть, - переживает девушка.

Приметы пропавшего: рост 165-167 см, телосложение худощавое, волосы русые.

Особые приметы: мужчина удалил зубы, чтобы установить новые.

Всех, кто видел Леонида или предполагает, где он может находиться, просят позвонить его сестре Марии: 8-919-607-84-21 или в полицию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU